Вашингтон призывает Ереван довести до конца расследование разгона митинга оппозиции десятилетней давности

Посол США в Армении Ричард Милс считает, что разгон оппозиционеров в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которого погибли десять человек, должен быть детально расследован.

"Наша позиция осталась неизменной. Эти события должны быть детально расследованы. Важно, чтобы расследование проводилось в рамках верховенства закона и правовых процедур Армении", - сказал Р.Милс журналистам в среду.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления российской стороны по проходящим в республике процессам, посол заявил, что "реагировать на эти заявления должна не американская сторона, а правительство Армении".

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

По "делу 1 марта" в качестве обвиняемых в свержении конституционного строя проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.