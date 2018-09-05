Вашингтон призывает Ереван довести до конца расследование разгона митинга оппозиции десятилетней давности

Посол США в Армении Ричард Милс считает, что разгон оппозиционеров в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которого погибли десять человек, должен быть детально расследован.
"Наша позиция осталась неизменной. Эти события должны быть детально расследованы. Важно, чтобы расследование проводилось в рамках верховенства закона и правовых процедур Армении", - сказал Р.Милс журналистам в среду.
На просьбу журналистов прокомментировать заявления российской стороны по проходящим в республике процессам, посол заявил, что "реагировать на эти заявления должна не американская сторона, а правительство Армении".
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
По "делу 1 марта" в качестве обвиняемых в свержении конституционного строя проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.
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