Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 29° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 28°

Регион 05.09.2018 10:30

Вашингтон призывает Ереван довести до конца расследование разгона митинга оппозиции десятилетней давности

Посол США в Армении Ричард Милс считает, что разгон оппозиционеров в Ереване 1 марта 2008 года, в результате которого погибли десять человек, должен быть детально расследован.

"Наша позиция осталась неизменной. Эти события должны быть детально расследованы. Важно, чтобы расследование проводилось в рамках верховенства закона и правовых процедур Армении", - сказал Р.Милс журналистам в среду.

На просьбу журналистов прокомментировать заявления российской стороны по проходящим в республике процессам, посол заявил, что "реагировать на эти заявления должна не американская сторона, а правительство Армении".

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

По "делу 1 марта" в качестве обвиняемых в свержении конституционного строя проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, США, МИТИНГ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Армения стремится к расширению торгово-экономических отношений с США - Пашинян В Ереване не исключают встречу президента Армении и госсекретаря США Армянский премьер планирует нанести визит в США - глава МИД Представители армянского лобби пытаются разрушить взаимоотношения между Баку и Вашингтоном – помощник президента Азербайджана Помпео готов помочь Армении получить у США грант на развитие школьного образования И.о. главы МИД Армении обсудил внутриполитическую ситуацию в стране с представителем госдепа США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]