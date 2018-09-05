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СНГ 05.09.2018 11:32

Абэ планирует обсудить вопрос о мирном договоре на встрече с Путиным "на полях" ВЭФ - спецпомощник премьера Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует посетить Восточный экономический форум во Владивостоке и рассчитывает встретиться "на полях" форума с президентом России, сообщил "Интерфаксу" специальный помощник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует, если позволят обстоятельства, посетить Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года, планирует также встретиться там с президентом России Владимиром Путиным", - сказал он в интервью агентству.

"Думаю, что подробный разговор по теме мирного договора состоится в ходе этой встречи на высшем уровне", - подчеркнул он.

По словам Э.Хасэгавы, "с точки зрения заключения мирного договора важно, чтобы диалог происходил не только на уровне лидеров наших двух стран, но важно, чтобы народы наши двух стран осознали важность японо-российских отношений".

"Именно с этой целью Япония предложила план сотрудничества из восьми пунктов, потому что мы стремимся к тому, чтобы народы наших стран ощутили те положительные качества, которые приносит сотрудничество. В дальнейшем нам бы хотелось продвигать наше сотрудничество с Россией, чтобы россияне ощутили на себе его результаты", - отметил он.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЭФ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]