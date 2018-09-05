Гонконг, Филиппины и Индонезия возглавляют падение на азиатских рынках акций

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в среду вслед за рынками США и Европы, трейдеры по-прежнему обеспокоены торговыми спорами США с Китаем, Канадой и другими странами.

Лидерами падения в Азии являются индикаторы Гонконга, Филиппин и Индонезии.

Давление на активы emerging markets продолжает усиливаться по всему миру, валютный индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets Currency в среду пытается стабилизироваться у минимальной отметки более чем за год, во вторник он потерял 0,5% и достиг минимума с мая 2017 года.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific проводит в "красной зоне" пятую сессию подряд, в ходе торгов 5 сентября он потерял 0,9%.

"Полагаю, ситуация должна существенно ухудшиться, прежде чем пойти на поправку", - заявил макростратег Saxo Capital Markets в Сингапуре Кай ван Петерсен.

В целом, аналитики обсуждают распространение падения в Азии с валютных рынков на рынки акций.

Гонконгский Hang Seng упал на максимальные за месяц 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, Shenzhen Composite - на 0,5%.

"Торговые проблемы Китая и США все еще остаются важнейшим фактором, воздействующим на рынок", - считает стратег South China Financial Holdings Ltd. Сэм Чжи Юн.

Торговая война президента США Дональда Трампа с Китаем является самым серьезным риском для мировой экономики, заявил накануне зампредседателя совета директоров BlackRock Филипп Хильдебранд.

Японский Nikkei 225 опустился на 0,2%, более широкий индекс Topix - на 0,5%. Во вторник Японию накрыл тайфун "Джеби", который стал самым мощным за последние 25 лет, и в среду в стране сохраняются его последствия, включая масштабные наводнения.

Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,9%, несмотря на то, что данные о ВВП за II квартал оказались лучше ожиданий рынка.

Темпы роста австралийской экономики замедлились с пересмотренных 1,1% в январе-марте до 0,9% в апреле-июне, тогда как эксперты в среднем прогнозировали ослабление до 0,7%.

Индонезийский Jakarta Composite рухнул на 3,33%, доходность гособлигаций Индонезии растет, хотя нацвалюта стабилизировалась у самого низкого уровня с азиатского финансового кризиса 1997 года.

Филиппинский индекс PSEi потерял 1,8%. Инфляция на Филиппинах в августе впервые за 9 лет превысила 6% - рост потребительских цен усилился до 6,4% в годовом выражении с 5,7% в июле, консенсус-прогноз составлял 5,9%. Промышленное производство Филиппин увеличилось в июле на 12,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Глава ЦБ Филиппин Нестор Эспенилья пообещал рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок и других действиях, которые позволят сдержать инфляцию.

Южнокорейский KOSPI упал на 0,8%, индийский Sensex - на 0,2%.

Самый значительный вклад в снижение гонконгского индикатора внесла интернет-компания Tencent Holdings Ltd., акции которой подешевели на 2,7% после того, как аналитики Citi ухудшили прогноз ее выручки.

В рамках индекса "голубых фишек" материкового Китая CSI 300 падение возглавляют финансовые компании.

В Гонконге и Шанхае также дешевеют бумаги девелоперов, в том числе China Resources Land и Country Garden Holdings потеряли более 3%.

В Японии отраслевой индикатор телекоммуникационных компаний опустился на 2,1%, поставщиков электроэнергии - на 1,5%.

Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее на 2,2%.

В среду были обнародованы данные о динамике деловой активности в сфере услуг азиатских стран за август. В Японии индекс менеджеров закупок (PMI) в этом секторе вырос до максимума за четыре месяца, в Австралии подъем замедлился, в Гонконге продолжилось ослабление. В Индии PMI в сфере услуг был минимальным за три месяца.