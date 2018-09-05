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Дальнее зарубежье 05.09.2018 11:45

Спецпредставитель президента Южной Кореи прибыл на переговоры в Пхеньян

Южнокорейская делегация во главе со спецпредставителем президента Чон Ый Ёном в среду в Пхеньяне начала переговоры по организации нового саммита между Кореями, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.

"Специальную делегацию по прибытии в международный аэропорт Пхеньяна приветствовал председатель Комитета (КНДР - ИФ) по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие сотрудники комитета", - приводит Уай-Ти-Эн выдержки из заявления администрации южнокорейского президента.

Среди членов делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.

Где именно проходят переговоры, не сообщается, отмечает Уай-Ти-Эн.

Телеканал напоминает, что накануне среди тем для переговоров в Пхеньяне Чон Ый Ён называл определение точной даты саммита, который должен пройти в сентябре в Пхеньяне, и выработку путей для улучшения двусторонних отношений в соответствии с договоренностями саммита 27 апреля.

"Специальная делегация также планирует обсудить способы достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установить там прочный мир", - сказал накануне Чон Ый Ён.

Кроме этого, он выражал желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также СМИ сообщали, что Чон Ый Ён должен передать Ким Чен Ыну послание.

Накануне президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, предстоящий саммит Сеула и Пхеньяна.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]