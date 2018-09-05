Спецпредставитель президента Южной Кореи прибыл на переговоры в Пхеньян

Южнокорейская делегация во главе со спецпредставителем президента Чон Ый Ёном в среду в Пхеньяне начала переговоры по организации нового саммита между Кореями, сообщает телеканал Уай-Ти-Эн.
"Специальную делегацию по прибытии в международный аэропорт Пхеньяна приветствовал председатель Комитета (КНДР - ИФ) по мирному объединению родины Ли Сон Гвон и другие сотрудники комитета", - приводит Уай-Ти-Эн выдержки из заявления администрации южнокорейского президента.
Среди членов делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.
Где именно проходят переговоры, не сообщается, отмечает Уай-Ти-Эн.
Телеканал напоминает, что накануне среди тем для переговоров в Пхеньяне Чон Ый Ён называл определение точной даты саммита, который должен пройти в сентябре в Пхеньяне, и выработку путей для улучшения двусторонних отношений в соответствии с договоренностями саммита 27 апреля.
"Специальная делегация также планирует обсудить способы достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и установить там прочный мир", - сказал накануне Чон Ый Ён.
Кроме этого, он выражал желание встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также СМИ сообщали, что Чон Ый Ён должен передать Ким Чен Ыну послание.
Накануне президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности, предстоящий саммит Сеула и Пхеньяна.
Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.
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