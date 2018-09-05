Азербайджан вручил ноту протеста США

МИД Азербайджана вручил ноту протеста временному поверенному в делах США в Азербайджане Уильяму Гилу, заявил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

«У.Гил был вызван в МИД, где ему была вручена адресованная в Государственный департамент США нота в связи с незаконной поездкой гражданина этой страны Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана»,- отметил Х.Гаджиев.

До сведения У.Гила было доведено, что Д.Билзерян нарушил закон "О государственной границе Азербайджанской Республики", Миграционный кодекс, а также не представив соответствующие документы, проник на оккупированные азербайджанские территории через Армению в обход установленных контрольно-пропускных пунктов.

«Находясь в городе Ханкенди и на других оккупированных территориях, он занимался пропагандой незаконного режима, противоправно приобрёл огнестрельное оружие и в провокационных целях открыл из него показательный огонь по позициям Вооружённых сил Азербайджана»,- говорится в сообщении.

По словам Х.Гаджиева, до сведения американского дипломата также было доведено, что "распущенные и невежественные заявления на камеру этого индивида, являющегося гражданином США, затрагивают достоинство и моральные ценности азербайджанского народа и противоречат духу дружеских отношений, существующих между Азербайджаном и США".

Он отметил, что У.Гил проинформирован о возбуждении уголовного дела и принятии необходимых мер Генеральной прокуратурой Азербайджана для привлечения Д.Билзеряна к ответственности в связи с его незаконными действиями.

«Азербайджанская сторона ожидает, что правительство США со всей серьёзностью отнесется к обеспокоенности официального Баку в связи с незаконными действиями Д.Билзеряна, а также примет необходимые меры для того, чтобы в дальнейшем американские граждане воздерживались от посещения оккупированных территорий Азербайджана»,- отметил Х.Гаджиев.

Ф.Исазаде