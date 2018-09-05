Трамп предложил обратить пристальное внимание на лицензию телеканала NBC из-за истории с Вайнштейном

Президент США Дональд Трамп призвал рассмотреть лицензию телеканала Эн-Би-Си из-за несправедливого, по его мнению, освещения скандала с бывшим продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера.

"Фейковые" новости Эн-Би-Си, на которые обращено пристальное внимание в связи с тем, что они "убили" историю о Х.Вайнштейне, теперь неловко оправдываются в своем, вероятно, очень неэтичном поведении. Я давно критиковал Эн-Би-Си, и их стандарты в области журналистики оказались еще хуже, чем у Си-Эн-Эн. Может быть, стоит рассмотреть их лицензию?", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее журналист Ронан Фэрроу заявил, что руководство Эн-Би-Си отказало ему в публикации материала о Х.Вайнштейне и о обвинениях в сексуальных преступлениях, предъявленных бывшему продюсеру. Позднее журналисту удалось опубликовать статью в американском еженедельнике "Нью-Йоркер".

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении, в основном, женщин в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. Он начался с публикации расследования газеты "Нью-Йорк таймс" о Х.Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Ума Турман.

В общей сложности около 80 женщин обвинили бывшего продюсера в насильственных действиях сексуального характера.