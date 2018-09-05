Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 29° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 28°

Регион 05.09.2018 12:16

Парламентарии РФ и Ирана намерены обсудить конституционный процесс в Сирии - Слуцкий

Развитие конституционного процесса в Сирии должно стать темой обсуждения при встрече российских и иранских парламентариев, намеченной на пятницу в Волгограде, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Иран играет огромную роль в урегулировании кризиса в Сирии. Он продолжает действовать на Астанинской площадке как страна-гарант режима прекращения боевых действий. Иранские коллеги высоко оценивают усилия России по противостоянию международному терроризму", - написал Л.Слуцкий в среду в своем "Телеграм-канале".

По его мнению, "парламентарии наших стран должны и дальше содействовать развитию конституционного процесса в САР, в том числе - на площадке парламента Сирии".

Он отметил, что "вопросы парламентского содействия в реализации значимых российско-иранских проектов, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие регионов" будут обсуждаться в пятницу в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания исламского совета Ирана, которое пройдет в Волгограде.

При этом "важнейшей темой остаётся, конечно, борьба с международным терроризмом", считает Л.Слуцкий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНТАКТЫ, СИРИЯ


Похожие новости


Саммит РФ-Иран-Турция пройдет в Тегеране - Песков В интересах России и ЕС сохранить договоренности по иранской ядерной программе - Чижов Лавров: специальных встреч Путина и Рухани на Каспийском саммите не планируется, но они могут пообщаться на его "полях" Москва осудила восстановление Вашингтоном односторонних санкций против Тегерана Лавров и Зариф "на полях" АСЕАН обсудили ситуацию вокруг СВПД, сирийскую проблематику и подготовку Каспийского саммита - МИД РФ Замглавы МИД Ирана обсудил с Лаврентьевым ситуацию в Сирии, создание конституционной комиссии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]