Парламентарии РФ и Ирана намерены обсудить конституционный процесс в Сирии - Слуцкий

Развитие конституционного процесса в Сирии должно стать темой обсуждения при встрече российских и иранских парламентариев, намеченной на пятницу в Волгограде, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Иран играет огромную роль в урегулировании кризиса в Сирии. Он продолжает действовать на Астанинской площадке как страна-гарант режима прекращения боевых действий. Иранские коллеги высоко оценивают усилия России по противостоянию международному терроризму", - написал Л.Слуцкий в среду в своем "Телеграм-канале".
По его мнению, "парламентарии наших стран должны и дальше содействовать развитию конституционного процесса в САР, в том числе - на площадке парламента Сирии".
Он отметил, что "вопросы парламентского содействия в реализации значимых российско-иранских проектов, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие регионов" будут обсуждаться в пятницу в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания исламского совета Ирана, которое пройдет в Волгограде.
При этом "важнейшей темой остаётся, конечно, борьба с международным терроризмом", считает Л.Слуцкий.
Президент Азербайджана принял главу МИД Японии
Азербайджан вручил ноту протеста США
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 80 раз
Выставка Gift&Promo Fair 2018 пройдет впервые в Азербайджане
Афганистан в октябре 2018г осуществит пробный экспорт грузов в Европу через Азербайджан по коридору Лазурит
Нефть дешевеет на ослаблении угрозы урагана, Brent на уровне $77,81 за баррель
Пограничники Азербайджана задержали 3 наркокурьеров с большой партией наркотиков
Азербайджан, Украина, Турция и Грузия создают контактную группу для борьбы с "ворами в законе"
Азербайджан - в топ-15 стран, популярных у российских туристов в I полугодии 2018 года
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
Банк порадовал более ста школьников
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»