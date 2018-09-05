Парламентарии РФ и Ирана намерены обсудить конституционный процесс в Сирии - Слуцкий

Развитие конституционного процесса в Сирии должно стать темой обсуждения при встрече российских и иранских парламентариев, намеченной на пятницу в Волгограде, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Иран играет огромную роль в урегулировании кризиса в Сирии. Он продолжает действовать на Астанинской площадке как страна-гарант режима прекращения боевых действий. Иранские коллеги высоко оценивают усилия России по противостоянию международному терроризму", - написал Л.Слуцкий в среду в своем "Телеграм-канале".

По его мнению, "парламентарии наших стран должны и дальше содействовать развитию конституционного процесса в САР, в том числе - на площадке парламента Сирии".

Он отметил, что "вопросы парламентского содействия в реализации значимых российско-иранских проектов, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие регионов" будут обсуждаться в пятницу в ходе первого заседания комиссии по сотрудничеству Госдумы и Собрания исламского совета Ирана, которое пройдет в Волгограде.

При этом "важнейшей темой остаётся, конечно, борьба с международным терроризмом", считает Л.Слуцкий.