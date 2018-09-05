Конгрессмены с антироссийскими взглядами лоббируют интересы Пашиняна – российский политолог

Новые власти Армении активно используют конгрессменов с антироссийскими взглядами для лоббирования интересов Еревана, считает российский политолог Сергей Марков.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян за последние пару месяцев не раз заявлял о планах посетить с визитом США и провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Пока в Вашингтоне не заявляли о готовности Д.Трампа встретиться с новым руководителем Армении", - сказал С.Марков агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, вместе с тем, правительство Армении посредством представителей диаспоры в США предпринимает различные попытки с целью организовать такую встречу. Например, министр диаспоры Мхитар Айрапетян совершил в июле визит в США и провел многочисленные встречи с представителями армянской диаспоры в ряде штатов.

В США в июле также побывал первый вице-премьер Арарат Мирзоян (в 2012-2013 года являлся координатором программы Международного фонда избирательных систем (IFES) по информированию избирателей) и пытался подготовить почву для встречи Н.Пашиняна с Д.Трампом.

Кроме этого, министр юстиции Армении Артак Зейналян также участвовал в мероприятиях в США, организованных по линии Госдепа.

Еще раньше – в июне – США с официальным визитом посетил новый армянский президент Армен Саркисян и заявил главе Госдепа Майку Помпео о готовности к укреплению сотрудничества с США.

С.Марков отметил, что последним шагом в стремлении армянских властей и диаспоры организовать встречу Трамп-Пашинян стало обращение 30 июля 2018 года со стороны 48 конгрессменов к Д.Трампу с просьбой принять Н.Пашиняна в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН и в дальнейшем укреплять армяно-американские отношения.

"Что удивительно, 47 из 48 конгрессменов, которые подписали данное обращение, имеют ярко выраженные антироссийские взгляды. Они в различной форме высказывались за применение и расширение санкций в отношении России, обвиняли РФ во вмешательства в выборы в США и т.д.", - добавил политолог.

Среди тех, кто подписал данное обращение, политолог выделил конгрессменов Адама Шиффа, Девина Нуньеса, Дэвида Чиччилини, Тэда По, Кетлин Райс, Дину Титус, Кэтрик Кларк, Френка Паллоне, Джеймса Макговерна которые являются ярыми противниками нынешних властей России.

Например, А.Шифф один из наиболее активных членов Демократической партии США, обвиняющих Россию во "вмешательстве в президентские выборы", заявил о том, что Россия "покупает рекламу в соцсетях, чтобы американцы убивали друг друга".

"Мы имеем дело с лидером страны, которому мы не можем доверять ни в чем. Сегодня Россией управляет хорошо обученный сотрудник КГБ. – Путин – это Наполеон Сибири... Я не верю, что он закончил свою агрессию... После вторжения в Украину мы ни в чем не можем ему доверять", – заявил в свое время конгрессмен Тед По.

А конгрессмен Дж.Макговерн является одним из инициаторов "Акта Магнитского".

"Вся эта летняя активность новых армянских властей показывает, что они посредством диаспоры стремятся расширить связи с США и посылают соответствующие сигналы. В этом процессе активно задействованы конгрессмены с антироссийскими взглядами. В нынешних условиях напряженности в отношениях России и США, новые власти Армении, в том числе и Н.Пашинян уже предпринимали некоторые антироссийские шаги. В частности, самое негативное отношение вызвало решение об аресте генсека ОДКБ Хачатурова ", - сказал С.Марков.

Ф.Исазаде