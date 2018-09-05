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Дальнее зарубежье 05.09.2018 11:30

Шесть талибов убиты в столкновении на севере Афганистана

Шесть боевиков движения "Талибан" убиты в столкновении с полицейскими в уезде Мингаджик провинции Джаузджан на севере Афганистана, среди убитых - теневой глава уезда талибов, еще 10 боевиков получили ранения.

Столкновение произошло минувшей ночью при нападении боевиков на блокпост на автотрассе Акча-Мингаджик. В бою был убит один сотрудник полиции, еще трое получили ранения, сообщил в среду представитель управления полиции провинции Абдулхафиз Хаши.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, СТОЛКНОВЕНИЕ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]