Шесть талибов убиты в столкновении на севере Афганистана

Шесть боевиков движения "Талибан" убиты в столкновении с полицейскими в уезде Мингаджик провинции Джаузджан на севере Афганистана, среди убитых - теневой глава уезда талибов, еще 10 боевиков получили ранения.

Столкновение произошло минувшей ночью при нападении боевиков на блокпост на автотрассе Акча-Мингаджик. В бою был убит один сотрудник полиции, еще трое получили ранения, сообщил в среду представитель управления полиции провинции Абдулхафиз Хаши.