Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 28° Завтра 18° 29° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 28°

Дальнее зарубежье 05.09.2018 11:37

Мэттис назвал книгу о президентстве Трампа "продуктом богатого воображения"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал новую книгу журналиста газеты "Вашингтон пост" Боба Вудворда за недостоверность.

"Презрительные слова о президенте (США), приписываемые мне в книге Вудворда, никогда не произносились мной или в моем присутствии", - говорится в заявлении главы Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

"Сама идея того, что я выразил презрение к Верховному главнокомандующему - президенту Трампу, или терпел внутри Пентагона неуважительное отношение к администрации президента - это продукт чьего-то богатого воображения", - отметил Дж.Мэттис.

"И хотя в целом я люблю читать фантастику, это уникальный бренд Вашингтона (издания "Вашингтон пост" - ИФ) в литературе, и его анонимные источники не заслуживают доверия", - говорится в заявлении Дж.Мэттиса.

Ранее в США была опубликована книга Б.Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", которая, по словам автора, основана на сотнях часов интервьюирования людей, имеющих непосредственное отношение к президентству Дональда Трампа.

Б.Вудворд пишет, что американский лидер полностью поглощен расследованием, посвященным выяснению того, препятствовал ли он правосудию в отношении расследования российского вмешательства в выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дж.Мэттис, по словам Б.Вудворда, якобы сказал, что интеллект президента находится на уровне "пяти- или шестиклассника".

В начале 1970-х Б.Вудворд писал материалы о коррупции в Белом доме, которые привели к отставке президента Ричарда Никсона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МЭТТИС, КНИГА, КРИТИКА


Похожие новости


Глава Минобороны США с 12 августа совершит турне по странам Латинской Америки - Пентагон Мэттис подтвердил союзнические обязательства США по отношению к Японии КНДР не получит ослабления режима санкций до шагов к денуклеаризации - глава Пентагона Мэттис стал первым с 2002 года главой Пентагона, посетившим Гуантанамо Глава Пентагона прибыл в Киев Шеф Пентагона посетил военную базу США в Джибути, выразил надежду, что Франция продолжит борьбу с терроризмом в Африке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]