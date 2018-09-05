Глава Пентагона Джеймс Мэттис раскритиковал новую книгу журналиста газеты "Вашингтон пост" Боба Вудворда за недостоверность.

"Презрительные слова о президенте (США), приписываемые мне в книге Вудворда, никогда не произносились мной или в моем присутствии", - говорится в заявлении главы Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

"Сама идея того, что я выразил презрение к Верховному главнокомандующему - президенту Трампу, или терпел внутри Пентагона неуважительное отношение к администрации президента - это продукт чьего-то богатого воображения", - отметил Дж.Мэттис.

"И хотя в целом я люблю читать фантастику, это уникальный бренд Вашингтона (издания "Вашингтон пост" - ИФ) в литературе, и его анонимные источники не заслуживают доверия", - говорится в заявлении Дж.Мэттиса.

Ранее в США была опубликована книга Б.Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме", которая, по словам автора, основана на сотнях часов интервьюирования людей, имеющих непосредственное отношение к президентству Дональда Трампа.

Б.Вудворд пишет, что американский лидер полностью поглощен расследованием, посвященным выяснению того, препятствовал ли он правосудию в отношении расследования российского вмешательства в выборы, которым руководит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дж.Мэттис, по словам Б.Вудворда, якобы сказал, что интеллект президента находится на уровне "пяти- или шестиклассника".

В начале 1970-х Б.Вудворд писал материалы о коррупции в Белом доме, которые привели к отставке президента Ричарда Никсона.