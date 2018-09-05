Пограничники Азербайджана задержали 3 наркокурьеров с большой партией наркотиков

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала трех наркокурьеров.
«Сотрудники береговой охраны ГПС Азербайджана 3 сентября в 23.30 по бакинскому времени недалеко от села Келедехне Астаринского района заметили автомобиль марки «Нива», который приблизился к береговой территории. Из автомобиля вышли трое неизвестных, которые приблизившись к кустарникам, что-то поискав, вернулись в машину с полным мешком», - говорится в сообщении ГПС.
Сотрудники ГПС приняли решение о задержании подозреваемых лиц.
После досмотра у наркокурьеров были выявлены 1 кг опиума, 1 кг гашиша, 650 грамм героина и 285 таблеток метадона.
"Все задержанные лица являются гражданами Азербайджана: Алиев Халиг Байрам оглу 1984 г.р. житель Ленкоранского района, и жители Лерикского района - Байрамов Фуад Гасанага оглу 1979 г.р и Хосуров Руфат Ризван оглу 1982 г.р. По данному факту возбуждено уголовное дело", - подчеркивает ГПС.
Б.Рустамбеков
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