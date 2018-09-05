Афганистан в октябре 2018г осуществит пробный экспорт грузов в Европу через Азербайджан по коридору Лазурит

Афганистан в октябре 2018 года планирует осуществить первую экспортную поставку товаров собственного производства по Лазуритовому коридору (Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция) в Европу, сообщил директор по транзиту и торговым объектам министерства промышленности и торговли Афганистана Яхъя Ахлаки.

«Пробная партия из двух контейнеров с коврами и драгоценными камнями отправится из северных портов Акина и Тургунди в Турцию и Голландию. Пилотный этап позволит странам, участвующим в Лазуритовом коридоре, выявить сложности при перевалке груза и предпринять необходимые шаги для их устранения», заявил Я.Ахлаки, которого цитирует афганский новостной канал TOLONew.

По его словам, товары из Афганистана будут отправлены по железной дороге и на грузовиках и за шесть дней достигнут черноморских портов Грузии.

«На совещании с транспортными компаниями мы решили перевести часть грузов по железной дороге, остальное - грузовиками и судами», - сообщил Я.Ахлаки.

Директор международной торговой палаты Абдул Кадир Бахман, в свою очередь отметил, что Лазуритовый коридор поможет торговцам "быстро и дешево осуществлять операции по импорту и экспорту товаров".

Соглашение о коридоре в Лазурском заливе было подписано в 2016 году между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией.

Коридор пройдет от афганских портов Акина и Тургунди до порта Туркменбаши, затем в Баку, и далее до черноморских портов Батуми и Поти, откуда протянется до восточной провинции Карс в Турции.

Н.Аббасова