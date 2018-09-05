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Дальнее зарубежье 05.09.2018 12:16

11 боевиков "Сети Хаккани" задержаны в Кабуле

Сотрудники афганских спецслужб задержали в Кабуле 11 боевиков террористической организации "Сеть Хаккани", связанной с движением "Талибан", сообщает в среду Главное управление национальной безопасности Афганистана.

По информации управления, задержанные причастны к совершению терактов, убийствам чиновников и старейшин. Операция по задержанию прошла в нескольких районах города, при обысках были изъяты оружие, три самодельных взрывных устройства, 300 кг взрывчатых веществ и мотоцикл.

Накануне талибы объявили, что в Афганистане скончался основатель "Сети Хаккани" Джалалуддин Хаккани.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ХАККАНИ, БОЕВИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]