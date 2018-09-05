Сотрудники афганских спецслужб задержали в Кабуле 11 боевиков террористической организации "Сеть Хаккани", связанной с движением "Талибан", сообщает в среду Главное управление национальной безопасности Афганистана.

По информации управления, задержанные причастны к совершению терактов, убийствам чиновников и старейшин. Операция по задержанию прошла в нескольких районах города, при обысках были изъяты оружие, три самодельных взрывных устройства, 300 кг взрывчатых веществ и мотоцикл.

Накануне талибы объявили, что в Афганистане скончался основатель "Сети Хаккани" Джалалуддин Хаккани.