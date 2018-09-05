Выставка Gift&Promo Fair 2018 пройдет впервые в Азербайджане

Впервые в Азербайджане 20-22 сентября пройдет 1-я Азербайджанская международная выставка «Подарки и Промо-продукция» Gift&Promo Fair 2018.
Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO). Выставка пройдет в Boulevard Hotel Baku.
Выставка Gift&Promo Fair 2018 представит огромный ассортимент сувенирной продукции в различных категориях, а также отразит основные тенденции развития мирового производства подарочной продукции, предметов интерьера, посуды, праздничной продукции, бизнес-сувениров, корпоративных подарков, ювелирных украшений и т.д.
Официальную поддержку выставке оказывает Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.
Участники из Азербайджана, Германии, Индонезии, Казахстана, Китая, Бахрейна, России, Украины представят промо-продукцию, подарки, производство подарочных коробок, кожаные изделия, текстильные товары - футболки, кепки, куртки, шарфы, флаги и др.
"К выставке приурочена программа дополнительных мероприятий. Так, в первый день выставки будут организованы встречи между экспонентами и потенциальными заказчиками, которые позволят им провести деловые переговоры без посредников и установить контакты", - отмечается в сообщении.
Параллельно с выставкой Gift&Promo Fair пройдёт и 1-я Азербайджанская Международная Выставка «Реклама и Печатное Производство» AdPrint.
Б.Рустамбеков
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