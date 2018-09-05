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Бизнес и законодательство 05.09.2018 12:24

Выставка Gift&Promo Fair 2018 пройдет впервые в Азербайджане

Впервые в Азербайджане 20-22 сентября пройдет 1-я Азербайджанская международная выставка «Подарки и Промо-продукция» Gift&Promo Fair 2018.

Организатором выставки выступает компания Caspian Event Organisers (CEO). Выставка пройдет в Boulevard Hotel Baku.

Выставка Gift&Promo Fair 2018 представит огромный ассортимент сувенирной продукции в различных категориях, а также отразит основные тенденции развития мирового производства подарочной продукции, предметов интерьера, посуды, праздничной продукции, бизнес-сувениров, корпоративных подарков, ювелирных украшений и т.д.

Официальную поддержку выставке оказывает Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана.

Участники из Азербайджана, Германии, Индонезии, Казахстана, Китая, Бахрейна, России, Украины представят промо-продукцию, подарки, производство подарочных коробок, кожаные изделия, текстильные товары - футболки, кепки, куртки, шарфы, флаги и др.

"К выставке приурочена программа дополнительных мероприятий. Так, в первый день выставки будут организованы встречи между экспонентами и потенциальными заказчиками, которые позволят им провести деловые переговоры без посредников и установить контакты", - отмечается в сообщении.

Параллельно с выставкой Gift&Promo Fair пройдёт и 1-я Азербайджанская Международная Выставка «Реклама и Печатное Производство» AdPrint.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВЫСТАВКА, ПОДАРКИ, ПРОМОПРОДУКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]