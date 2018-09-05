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Дальнее зарубежье 05.09.2018 15:26

МИД Узбекистана и Египта проведут консультации по Афганистану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Ташкенте договорились о совместных шагах по афганскому урегулированию, внешнеполитические ведомства двух стран проведут консультации по Афганистану, сообщает в среду пресс-служба узбекского лидера.

"Достигнута договоренность об объединении усилий на пути установления прочного мира и стабильности в Афганистане, проведении соответствующих политических консультаций между министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам переговоров президентов Узбекистана и Египта.

Кроме того, Ш.Мирзиеев и его египетский коллега обсудили ситуацию в регионе и в мире, обратили внимание на вопросы укрепления региональной безопасности, противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, отмечается в сообщении.

"Принято решение наладить обмен опытом, установить межведомственные связи и образовать совместную рабочую группу в этом направлении", - говорится в сообщении.

Президент Египта находится в Узбекистане с двухдневным визитом.

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Тэги: УЗЕБЕКИСТАН, ЕГИПЕТ, МИД, АФГАНИСТАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]