МИД Узбекистана и Египта проведут консультации по Афганистану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Ташкенте договорились о совместных шагах по афганскому урегулированию, внешнеполитические ведомства двух стран проведут консультации по Афганистану, сообщает в среду пресс-служба узбекского лидера.

"Достигнута договоренность об объединении усилий на пути установления прочного мира и стабильности в Афганистане, проведении соответствующих политических консультаций между министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам переговоров президентов Узбекистана и Египта.

Кроме того, Ш.Мирзиеев и его египетский коллега обсудили ситуацию в регионе и в мире, обратили внимание на вопросы укрепления региональной безопасности, противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, отмечается в сообщении.

"Принято решение наладить обмен опытом, установить межведомственные связи и образовать совместную рабочую группу в этом направлении", - говорится в сообщении.

Президент Египта находится в Узбекистане с двухдневным визитом.