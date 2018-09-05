МИД Узбекистана и Египта проведут консультации по Афганистану

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Ташкенте договорились о совместных шагах по афганскому урегулированию, внешнеполитические ведомства двух стран проведут консультации по Афганистану, сообщает в среду пресс-служба узбекского лидера.
"Достигнута договоренность об объединении усилий на пути установления прочного мира и стабильности в Афганистане, проведении соответствующих политических консультаций между министерствами иностранных дел", - говорится в сообщении по итогам переговоров президентов Узбекистана и Египта.
Кроме того, Ш.Мирзиеев и его египетский коллега обсудили ситуацию в регионе и в мире, обратили внимание на вопросы укрепления региональной безопасности, противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму, отмечается в сообщении.
"Принято решение наладить обмен опытом, установить межведомственные связи и образовать совместную рабочую группу в этом направлении", - говорится в сообщении.
Президент Египта находится в Узбекистане с двухдневным визитом.
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