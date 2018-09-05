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Дальнее зарубежье 05.09.2018 15:17

Канада не намерена идти на уступки США при пересмотре соглашения о свободной торговле, заявляет канадский премьер

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада не будет подписывать пересмотренное соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (НАФТА) без уточнения способов урегулировать споры и без положений о защите культурной сферы.

"Для канадцев немыслимо то, что американская телесеть сможет скупать канадские медиакомпании, будь то газеты, телевизионные станции или телевизионные сети. Это стало бы отказом от суверенитета и от нашей идентичности - это то, что мы не сможем принять", - приводит телеканал Си-Би-Эс слова Дж.Трюдо.

По словам премьера Канады, "есть перечень вопросов, которые обязательно должны быть прописаны в соглашении НАФТА, насчет которого мы сейчас ведем переговоры".

При этом он подчеркнул, что Канаде нужна "правильная сделка" по НАФТА.

В настоящий момент соглашение предполагает, что культурная продукция Канады - в вопросах правового регулирования - не тождественна другим коммерческим товарам, и это вызывает критику у канадских властей. Помимо этого, Канада настаивает на закреплении более сложного и продуманного механизма решения споров, отмечает телеканал.

Переговоры между делегациями США и Канады по торговым вопросам возобновляются в среду. Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил Канаде исключением из НАФТА, "если нам не удастся заключить справедливое соглашение после десятилетий притеснений".

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Тэги: КАНАДА, США, НАФТА, УСЛОВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]