Канада не намерена идти на уступки США при пересмотре соглашения о свободной торговле, заявляет канадский премьер

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада не будет подписывать пересмотренное соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой (НАФТА) без уточнения способов урегулировать споры и без положений о защите культурной сферы.
"Для канадцев немыслимо то, что американская телесеть сможет скупать канадские медиакомпании, будь то газеты, телевизионные станции или телевизионные сети. Это стало бы отказом от суверенитета и от нашей идентичности - это то, что мы не сможем принять", - приводит телеканал Си-Би-Эс слова Дж.Трюдо.
По словам премьера Канады, "есть перечень вопросов, которые обязательно должны быть прописаны в соглашении НАФТА, насчет которого мы сейчас ведем переговоры".
При этом он подчеркнул, что Канаде нужна "правильная сделка" по НАФТА.
В настоящий момент соглашение предполагает, что культурная продукция Канады - в вопросах правового регулирования - не тождественна другим коммерческим товарам, и это вызывает критику у канадских властей. Помимо этого, Канада настаивает на закреплении более сложного и продуманного механизма решения споров, отмечает телеканал.
Переговоры между делегациями США и Канады по торговым вопросам возобновляются в среду. Ранее президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил Канаде исключением из НАФТА, "если нам не удастся заключить справедливое соглашение после десятилетий притеснений".
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