Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 18° 28° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 29°

СНГ 05.09.2018 15:40

Евразийский женский форум примет делегации из 120 государств - Матвиенко

Первые леди четырех государств и около двух десятков представителей руководства зарубежных парламентов примут участие в Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-21 сентября, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы ждём известных и авторитетных женщин-политиков, лидеров женского движения, видных представительниц общественных объединений, науки и деловых кругов. Среди тех, кто уже подтвердил участие, - девять спикеров и 10 вице-спикеров национальных парламентов, вице-президенты Болгарии и Замбии, первые леди четырёх государств, руководители ряда международных организаций", - сказала В.Матвиенко на заседании Организационного комитета второго Евразийского женского форума.

По ее словам, уже сейчас ясно, что этот форум будет более масштабным по сравнению с первым. Так, если в 2015 году были гости из 80 стран мира, то в этом году ожидаются делегации почти из 120 государств, сообщила спикер СФ.

"Особо отмечу беспрецедентно широкое представительство международных организаций, которое уже можно назвать одной из ярких новаций предстоящего Форума. ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНИДО, ЮНИСЕФ, Всемирный банк - всего 27 международных организаций будут представлены на мероприятиях форума", - сказала В.Матвиенко.

Она отметила, что в авторитетных международных структурах есть серьезный интерес к будущим результатам форума.

"Так, поступило предложение из Секретариата Совета Европы, чтобы в ноябре представитель России доложил об итогах второго Евразийского женского форума на Всемирном форуме по вопросам демократии в Страсбурге", - сказала В.Матвиенко.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРАЗИЯ, ФОРУМ, МАТВИЕНКО


Похожие новости


Единый евразийский парламент необходим, но это не вопрос завтрашнего дня, полагают в Астане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]