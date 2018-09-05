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СНГ 05.09.2018 16:14

Тема Идлиба станет одной из главных на возможных переговорах Лаврова и Помпео в Нью-Йорке - Рябков

Ситуация в Сирии и в частности в Идлибе станет одной из основных на возможной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, одна из главных тем - Сирия, при каждом контакте, телефонном разговоре, личном контакте. Она занимает значительное время в такого рода разговорах", - сказал С.Рябков журналистам в Москве в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться сирийский вопрос и ситуация в Идлибе в случае, если главы внешнеполитических ведомств проведут встречу в Нью-Йорке.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ПЕРЕГОВОРЫ/ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]