Тема Идлиба станет одной из главных на возможных переговорах Лаврова и Помпео в Нью-Йорке - Рябков

Ситуация в Сирии и в частности в Идлибе станет одной из основных на возможной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно, одна из главных тем - Сирия, при каждом контакте, телефонном разговоре, личном контакте. Она занимает значительное время в такого рода разговорах", - сказал С.Рябков журналистам в Москве в среду, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться сирийский вопрос и ситуация в Идлибе в случае, если главы внешнеполитических ведомств проведут встречу в Нью-Йорке.