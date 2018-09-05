Спецпредставитель южнокорейского лидера передал Ким Чен Ыну послание

Специальный представитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.
"Южнокорейский представитель передал послание президента Мун Чжэ Ина лидеру КНДР", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что среди членов южнокорейской делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.
Накануне среди тем для переговоров в Пхеньяне Чон Ый Ён называл определение точной даты саммита, который должен пройти в сентябре в Пхеньяне, и выработку путей для улучшения двусторонних отношений в соответствии с договоренностями встречи президентов двух стран 27 апреля.
Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.
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