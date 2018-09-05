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Дальнее зарубежье 05.09.2018 16:31

Спецпредставитель южнокорейского лидера передал Ким Чен Ыну послание

Специальный представитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.

"Южнокорейский представитель передал послание президента Мун Чжэ Ина лидеру КНДР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди членов южнокорейской делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.

Накануне среди тем для переговоров в Пхеньяне Чон Ый Ён называл определение точной даты саммита, который должен пройти в сентябре в Пхеньяне, и выработку путей для улучшения двусторонних отношений в соответствии с договоренностями встречи президентов двух стран 27 апреля.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ, КИМ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]