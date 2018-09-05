Спецпредставитель южнокорейского лидера передал Ким Чен Ыну послание

Специальный представитель президента Южной Кореи Чон Ый Ён встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает в среду телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на администрацию главы южнокорейского государства.

"Южнокорейский представитель передал послание президента Мун Чжэ Ина лидеру КНДР", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что среди членов южнокорейской делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.

Накануне среди тем для переговоров в Пхеньяне Чон Ый Ён называл определение точной даты саммита, который должен пройти в сентябре в Пхеньяне, и выработку путей для улучшения двусторонних отношений в соответствии с договоренностями встречи президентов двух стран 27 апреля.

Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.