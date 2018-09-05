Вашингтон больше не сможет использовать ООН для давления на Иран, считает Рябков

США не удастся склонить членов Совета безопасности ООН на свою сторону в вопросе иранской ядерной сделки, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы видели вчерашние сообщения о намерении американской стороны посвятить этой теме отдельное заседание Совета безопасности ООН. Мы готовы обсуждать эту тему и в данном формате, разумеется, но хотелось бы обратить внимание на то, что США вышли из СВПД, что само по себе стало нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231. Я думаю, мероприятие, анонсированное в Нью-Йорке на этот счет, будет хорошей возможностью обратить внимание американских коллег на данное обстоятельство", - сказал С.Рябков журналистам в Москве в среду.
"В любом случае, "легкой прогулки" американцам на этом заседании не светит. Они заблуждаются, если думают, что ооновскую трибуну им удастся использовать в качестве площадки для того, чтобы опять начать собирать всех под собственные знамена, и, что называется "строить". Этого точно не будет", - подчеркнул он.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейди объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством президента США Дональда Трампа, посвященное иранскому вопросу.
Премьер-министр Румынии совершит визит в Азербайджан
Баку и Исламабад продолжат совместные шаги для укрепления стратегического партнерства – президент Алиев
Нерешенный карабахский конфликт является угрозой для мира и безопасности в регионе – глава МИД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
Токио упрощает визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД Японии
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»