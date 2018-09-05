Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 18° 28° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 29°

Регион 05.09.2018 16:42

Вашингтон больше не сможет использовать ООН для давления на Иран, считает Рябков

США не удастся склонить членов Совета безопасности ООН на свою сторону в вопросе иранской ядерной сделки, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видели вчерашние сообщения о намерении американской стороны посвятить этой теме отдельное заседание Совета безопасности ООН. Мы готовы обсуждать эту тему и в данном формате, разумеется, но хотелось бы обратить внимание на то, что США вышли из СВПД, что само по себе стало нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231. Я думаю, мероприятие, анонсированное в Нью-Йорке на этот счет, будет хорошей возможностью обратить внимание американских коллег на данное обстоятельство", - сказал С.Рябков журналистам в Москве в среду.

"В любом случае, "легкой прогулки" американцам на этом заседании не светит. Они заблуждаются, если думают, что ооновскую трибуну им удастся использовать в качестве площадки для того, чтобы опять начать собирать всех под собственные знамена, и, что называется "строить". Этого точно не будет", - подчеркнул он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейди объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством президента США Дональда Трампа, посвященное иранскому вопросу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ИРАН


Похожие новости


Тема Идлиба станет одной из главных на возможных переговорах Лаврова и Помпео в Нью-Йорке - Рябков Премьер Армении уклонился от комментариев по поводу обеспокоенности РФ ситуацией в стране Глава МИД Украины Климкин анонсировал в ближайшее время "дальнейшие шаги" по прекращению действия договоров с Россией Рябков обсудит в среду с замглавы МИД Японии ситуацию в Северо-Восточной Азии, включая тему ПРО Лавров считает, что отношения с Турцией в сфере ВТС интенсивно развиваются В МИД РФ считают ненормальной ситуацию в отношениях с Грецией

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]