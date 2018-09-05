Вашингтон больше не сможет использовать ООН для давления на Иран, считает Рябков

США не удастся склонить членов Совета безопасности ООН на свою сторону в вопросе иранской ядерной сделки, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видели вчерашние сообщения о намерении американской стороны посвятить этой теме отдельное заседание Совета безопасности ООН. Мы готовы обсуждать эту тему и в данном формате, разумеется, но хотелось бы обратить внимание на то, что США вышли из СВПД, что само по себе стало нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231. Я думаю, мероприятие, анонсированное в Нью-Йорке на этот счет, будет хорошей возможностью обратить внимание американских коллег на данное обстоятельство", - сказал С.Рябков журналистам в Москве в среду.

"В любом случае, "легкой прогулки" американцам на этом заседании не светит. Они заблуждаются, если думают, что ооновскую трибуну им удастся использовать в качестве площадки для того, чтобы опять начать собирать всех под собственные знамена, и, что называется "строить". Этого точно не будет", - подчеркнул он.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейди объявила о планах провести 26 сентября заседание СБ ООН под председательством президента США Дональда Трампа, посвященное иранскому вопросу.