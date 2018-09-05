Узбекистан и Египет договорились о сотрудничестве в сфере туризма и образования

По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Ташкенте было принято совместное заявление глав государств, подписаны межправсоглашения о сотрудничестве в области туризма и образования.

Кроме того, были подписаны соглашения об устранении двойного налогообложения на доход и имущество и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Между внешнеполитическими ведомствами двух стран принята программа сотрудничества на 2019-2020 годы.

Кроме того, подписаны другие документы, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

Президент Египта находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом. К его визиту приурочен проходящий в Ташкенте узбекско-египетский деловой форум.

Египет признал независимость Узбекистана 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены в январе 1992 года. Договорно-правовая база двух стран включает 51 документ межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера.