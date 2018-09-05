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СНГ 05.09.2018 18:33

Узбекистан и Египет договорились о сотрудничестве в сфере туризма и образования

По итогам переговоров президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Ташкенте было принято совместное заявление глав государств, подписаны межправсоглашения о сотрудничестве в области туризма и образования.

Кроме того, были подписаны соглашения об устранении двойного налогообложения на доход и имущество и предотвращения уклонения от уплаты налогов.

Между внешнеполитическими ведомствами двух стран принята программа сотрудничества на 2019-2020 годы.

Кроме того, подписаны другие документы, предусматривающих укрепление и расширение взаимодействия между Узбекистаном и Египтом в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях.

Президент Египта находится в Узбекистане с двухдневным официальным визитом. К его визиту приурочен проходящий в Ташкенте узбекско-египетский деловой форум.

Египет признал независимость Узбекистана 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя странами установлены в январе 1992 года. Договорно-правовая база двух стран включает 51 документ межгосударственного, межправительственного и межведомственного характера.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕГИПЕТ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]