Ушацкас решил побороться за пост президента Литвы

Бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас объявил о своем решении баллотироваться на пост президента республики.

Выборы главы государства состоятся в мае 2019 года.

"Я решил, буду баллотироваться на выборах президента Литовской Республики", - заявил в среду на мероприятии у Каунасского замка В.Ушацкас.

В своей речи он пообещал решать проблемы социального неравенства и активизации экономического роста, чтобы добиться хотя бы шестипроцентного годового роста - в два раза больше, чем сейчас.

В.Ушацас представил программу под названием "Литва побеждает".

Он отметил, что, вступив в ЕС и НАТО, Литва утратила стратегическое направление и надежду. "Все мы вместе можем создать прорыв, если у нас будет направление, надежда, вера, и мы будем работать вместе", - сказал дипломат.

В.Ушацкас также пообещал укреплять обороны и стремиться к постоянному присутствию НАТО в Литве.

"Я убежден, что мой опыт позволит вернуть через 10 лет 3 миллиона счастливых, процветающих, полных достоинства и чувства безопасности жителей Литвы", - сказал он.

53-летний В.Ушацкас в 2008 - 2010 годах был министром иностранных дел, работал послом Литвы США, Великобритании, руководил переговорами о вступлении республики в ЕС, был спецпредставителем Евросоюза в Афганистане и России.

В сентябре о решении участия в президентских выборах обещает объявить и экономист Гитанас Науседа.

Оба потенциальных кандидата в сентябре также должны определиться, будут ли они участвовать и в первичных выборах кандидатов партии Союз Отечества - Литовские христианские демократы (консерваторы). На них члены партии решат, кому предоставить поддержку.

Отделения консерваторов также выдвигают в кандидаты членов сейма Ингриду Шимоните и Жигимантаса Павилёниса.