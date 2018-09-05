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СНГ 05.09.2018 15:23

МИД РФ: Имена и фотографии россиян, обвиняемых по делу Скрипалей, ни о чем не говорят

МИД РФ в связи с выдвинутыми обвинениями в адрес двух россиян по "делу Скрипалей" призвал Лондон перейти от информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов.

"Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова журналистам.

Она отметила, что "многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются".

"Расследование настолько серьёзных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия", - заявила М.Захарова.

Шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу ранее в среду заявил, что в отношении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выданы национальный и международный ордера на арест.

"Были выданы национальный и международный ордера на аресты двух подозреваемых", - сказал Н.Басу.

Он также обратился с призывом ко всем, кто владеет информацией, необходимой в связи с этим делом, связаться с британской полицией.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]