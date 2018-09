Китайское рейтинговое агентство Dagong на год лишилось лицензии

Китайские регуляторы на год приостановили действие лицензии рейтингового агентства Dagong Global Credit Rating, входящего в тройку крупнейших в стране, пишет South China Morning Post.

Представитель китайской Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг (China Securities Regulatory Commission) отметил, что проверка офиса компании выявила нарушения в использовании официальной печати, "хаотичное управление", высокие комиссионные за консалтинговые услуги, недостаточную квалификацию топ-менеджмента и проблемы в финансовых моделях, которые использовались при выставлении рейтингов облигациям.

В свою очередь Национальная ассоциация институциональных инвесторов на финансовых рынках (NAFMII) указала на аналогичные проблемы, отметив отдельно, что оказание платных консалтинговых услуг компаниям, облигации которых рейтингуются агентством, "существенно отклоняется от принципа независимости".

Действия китайских рейтинговых агентств неоднократно критиковали международные эксперты, отмечавшие завышение рейтингов китайских эмитентов. Так, по данным NAFMII, из 1744 китайских эмитентов облигаций, имевших рейтинги на конец июня, 97% имели рейтинги категории "AA" или выше, причем рейтинги 464 эмитентов находились на максимально возможном уровне - "AAA".

В настоящее время иностранные рейтинговые агентства не могут вести самостоятельную деятельность на территории Китая, только в составе совместных предприятий с местными компаниями.

Это касается не только "большой тройки" рейтинговых агентств (S&P, Fitch и Moody`s), но и российских компаний. Так, в ноябре прошлого года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подписало меморандум о сотрудничестве с китайским агентством Golden Credit, тогда как в июне этого года аналогичное соглашение заключили "Эксперт РА" c China Chengxin International Credit Rating Co, Ltd (CCXI).

Отмечается, что на фоне возникших в 2014 году проблем во взаимоотношениях между РФ и "большой тройкой" агентство Dagong присвоило высокие рейтинги сразу нескольким эмитентам из России ("Газпром", "Газпром нефть", Газпромбанк, "Металлоинвест", "СОГАЗ"). В декабре 2015 года Dagong присвоило рейтинг "BB+" со стабильным прогнозом Внешпромбанку, отметив "сильную культуру риск-менеджмента, ликвидный баланс, хорошие отношения с корпоративными клиентами". Спустя всего четыре дня во Внешпромбанк была введена временная администрация, впоследствии он лишился лицензии, а глава кредитной организации получила 9 лет за хищения.

В январе Dagong снизило суверенный рейтинг США до "BBB+". Таким образом, рейтинг крупнейшей экономики мира оказался ниже рейтингов России и Ботсваны.