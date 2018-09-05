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Внешняя политика 05.09.2018 15:42

Баку и Исламабад продолжат совместные шаги для укрепления стратегического партнерства – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Арифа Алви c избранием на пост президента Пакистана, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Я верю, что мы приложим совместные усилия для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства, а наше сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет успешно развиваться» - отмечается в тексте поздравления.

И.Алиев пожелал А.Алви крепкого здоровья и успехов на благо народа Пакистана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]