Баку и Исламабад продолжат совместные шаги для укрепления стратегического партнерства – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Арифа Алви c избранием на пост президента Пакистана, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Я верю, что мы приложим совместные усилия для поддержания и укрепления нашего стратегического партнерства, а наше сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет успешно развиваться» - отмечается в тексте поздравления.

И.Алиев пожелал А.Алви крепкого здоровья и успехов на благо народа Пакистана.

Б.Рустамбеков