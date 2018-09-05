Еврокомиссия рассмотрит инициативу, запрещающую держать сельскохозяйственных животных в клетках и тесных загонах

Европейская комиссия приняла в среду решение зарегистрировать гражданскую инициативу End the Cage Age по запрету содержания в клетках сельскохозяйственных животных, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Эта инициатива призывает отменить содержание в клетках животных животноводства. При этом я обращаю ваше внимание, что решение комиссии зарегистрировать эту инициативу касается только юридической приемлемости предложения. Комиссия не анализировала содержание этой инициативы", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.
Авторы инициативы требуют прекратить "бесчеловечное обращение с животными в животноводстве", содержащимися в клетках и тесных загонах.
Они просят Еврокомиссию предложить законопроект, запрещающий использование клеток для кур-несушек, мясных кур, цыплят, кроликов, уток, гусей, перепелов, а также тесных стойл для свиноматок и телят там, где они еще не запрещены.
В Брюсселе объясняют, что регистрация данной инициативы состоится 11 сентября. С этой даты начнется двенадцатимесячный процесс, в ходе которого организаторы будут собирать подписи граждан в поддержку инициативы. Если через год эта инициатива соберет миллион подписей, как минимум, в семи разных странах союза, у Еврокомиссии будет три месяца на то, чтобы проявить свою реакцию.
"Она может дать или не дать ход этой просьбе, но в обоих случаях будет обязана мотивировать свое решение", - уточняется в распространенных справочных материалах.
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