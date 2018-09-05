В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты

В Азербайджане будет создана «Централизованная электронная информационная система» (MEIS) на базе информационных систем Минтруда и соцзащиты населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ "О расширении применения электронных услуг в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения".

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, в Азербайджане проделана большая работа для повышения прозрачности деятельности государственных органов и устранения случаев, создающих условия для коррупции.

Однако, для обеспечения прозрачности, полной электронизации госуслуг в сфере труда, занятости, соцзащиты, инновационного управления с использованием информационных технологий, предотвращения коррупции, злоупотреблений и бюрократизма, необходимо принятие ряда дополнительных мер.

Минтруда и соцзащиты населения поручено в течение трех месяцев создать интернет портал «e-sosial» для оказания населению услуг на основе единой платформы.

Для обеспечения безопасности индивидуальных данных и проводимых посредством портала «e-sosial» операций, Минтруда поручено проведение необходимых мер.

Б.Рустамбеков