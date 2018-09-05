Канадская Zenith Energy приобрела буровую установку за 2,25 млн евро для операций на суше Азербайджана

Канадская компания "Zenith Energy Ltd." приобрела буровую установку стоимостью 2 млн 250,2 тыс. евро для бурения скважин на блоке месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб на суше Азербайджана, говорится в сообщении компании.

"Нефтесервисная компания Zena Drilling Limited (Zena - дочернее предприятие Zenith Energy Ltd. - ИФ-Аз) подписало с "B Robotics W Srl" договор о покупке буровой установки BD-260. Стоимость контракта составляет 2 млн 250,2 тыс. евро. Установка приобретается для завершения буровых операций на месторождениях Мурадханлы, Джафарли и Зардаб в течение следующих 18 месяцев", - отмечается в сообщении.

По данным компании, новое соглашение заменит подписанное в июне 2018 года соглашение о шестимесячной аренде буровой установки "BD-260, подписанное между Zena и Robotics.

В соответствии с новым договором, Robotics также предоставит высококвалифицированный персонал по бурению как минимум на 6 месяцев.

«Покупка буровой установки BD-260 отражает стратегию Zenith по приобретению ключевого оборудования, необходимого для долгосрочного развития портфеля активов. Получение буровой в собственность значительно сократит эксплуатационные расходы и обеспечит гибкость в определении нашей программы работ, направленной на увеличение добычи нефти в Азербайджане», - отметил глава Zenith Energy Ltd. Андреа Каттанео (Andrea Cattaneo), слова которого приводятся в сообщении.

По данным Zenith Energy Ltd., компания ежесуточно с блока Мурадханлы-Джафарли-Зардаб добывает 0,3 тыс. баррелей нефти, до конца 2018 года добычу планируется довести до 1 тыс. баррелей.

Как сообщалось, SOCAR и Zenith Aran Oil Company Limited (дочерняя структура Zenith Energy Ltd) 16 марта 2016 года подписали соглашение о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на блоке сухопутных нефтяных месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб.

Соглашение подписано сроком на 25 лет. Согласно документу долевое участие Zenith в проекте составляет 80%, SOCAR – 20%.общая площадь контрактного блока составляет 642,4 кв. км.

Блок месторождений Мурадханлы-Джафарли-Зардаб находится на территории Имишлинского района. Месторождение Мурадханлы открыто в 1971 году, Джафарли – 1984 году, Зардаб – 1981 году.

Остаточные запасы блока оцениваются в 1,8 млн. тонн нефти и 36 млн. кубометров газа. В настоящее время на блоке месторождений эксплуатируются 77 скважин.

Компания B Robotics W основана в 1992 году в Италии Уолтером Багасси, чья семья на протяжении трех поколений была занята в нефтяном бурении. "B Robotics W" разрабатывает и производит нефтегазовые буровые установки, а также установки для ремонта и обслуживания скважин во всем мире.

Н.Аббасова