Тереза Мэй заявляет, что Британия будет выступать за расширение европейских санкций против РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что британские власти планируют добиваться расширения ограничительных мер против России.

"Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против РФ", - отметила Т.Мэй, выступая в парламенте.

"Мы будем добиваться принятия нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто несет ответственность за кибератаки и нарушение прав человека", - заявила премьер.

Британский премьер подчеркнула, что Лондон, тем не менее, не теряет надежды на сотрудничество с Москвой по ряду международных вопросов в будущем.

"Я уже это говорила и скажу сейчас: у нас нет разногласий с российским народом. Мы продолжаем надеяться, что когда-то будем вновь тесно сотрудничать с властями этой великой нации", - отметила Т.Мэй.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.