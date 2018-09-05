Тереза Мэй заявляет, что Британия будет выступать за расширение европейских санкций против РФ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что британские власти планируют добиваться расширения ограничительных мер против России.
"Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против РФ", - отметила Т.Мэй, выступая в парламенте.
"Мы будем добиваться принятия нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто несет ответственность за кибератаки и нарушение прав человека", - заявила премьер.
Британский премьер подчеркнула, что Лондон, тем не менее, не теряет надежды на сотрудничество с Москвой по ряду международных вопросов в будущем.
"Я уже это говорила и скажу сейчас: у нас нет разногласий с российским народом. Мы продолжаем надеяться, что когда-то будем вновь тесно сотрудничать с властями этой великой нации", - отметила Т.Мэй.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на скамейке в британском городе Солсбери в начале марта без сознания. 12 марта премьер-министр Великобритании Т.Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.
В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила под контролем Организации по запрещению химоружия.
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