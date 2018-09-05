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Дальнее зарубежье 05.09.2018 18:16

Германия рассчитывает, что саммит Россия-Иран-Турция станет вкладом в мирное решение сирийского конфликта - представитель правительства

В Берлине рассчитывают, что встреча лидеров России, Турции и Ирана, запланированная на пятницу, позволит приблизить мирное решение сирийского конфликта, сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

"Важно, чтобы между Россией и Турцией было понимание, поэтому мы надеемся, что встреча России, Турции и Ирана в так называемом "формате Астаны", запланированная на пятницу, 7 сентября, позволит сделать вклад в мирное решение конфликта", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, Германия ждет, что Россия окажет на сирийские власти влияние с тем, чтобы удержать последние "от эскалации конфликта" и предотвратить гуманитарную катастрофу. "Главным остается то, что гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ к населению", - сказала У.Деммер.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб с военной точки зрения станет понятнее после проведения запланированной на пятницу встречи лидеров РФ, Ирана и Турции.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СИРИЯ, САММИТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]