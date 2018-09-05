Германия рассчитывает, что саммит Россия-Иран-Турция станет вкладом в мирное решение сирийского конфликта - представитель правительства

В Берлине рассчитывают, что встреча лидеров России, Турции и Ирана, запланированная на пятницу, позволит приблизить мирное решение сирийского конфликта, сообщила представитель правительства Германии Ульрике Деммер.
"Важно, чтобы между Россией и Турцией было понимание, поэтому мы надеемся, что встреча России, Турции и Ирана в так называемом "формате Астаны", запланированная на пятницу, 7 сентября, позволит сделать вклад в мирное решение конфликта", - сказала У.Деммер журналистам в Берлине в среду.
По ее словам, Германия ждет, что Россия окажет на сирийские власти влияние с тем, чтобы удержать последние "от эскалации конфликта" и предотвратить гуманитарную катастрофу. "Главным остается то, что гуманитарные организации должны иметь беспрепятственный доступ к населению", - сказала У.Деммер.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб с военной точки зрения станет понятнее после проведения запланированной на пятницу встречи лидеров РФ, Ирана и Турции.
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