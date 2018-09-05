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Дальнее зарубежье 05.09.2018 16:39

Меркель собирается в Хемниц

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер подтвердила, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Хемниц, где ранее произошли беспорядки.

"Я могу подтвердить, что она это планирует, но когда именно - пока неизвестно", - сказала У.Деммер журналистам в среду. Она отказалась сообщить какие-либо детали предстоящей поездки.

"Детали можно сказать только когда, когда будет назначена дата поездки", - сказала представитель кабинета министров.

В Хемнице 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, по городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Ситуация получила большой общественный резонанс. По делу об убийстве уже задержаны два подозреваемых, третий объявлен в розыск - накануне был выдан ордер на его задержание, но выяснилось, что мужчина "покинул место жительства".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ХЕМНИЦ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]