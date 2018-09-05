Меркель собирается в Хемниц

Официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер подтвердила, что канцлер Германии Ангела Меркель собирается посетить Хемниц, где ранее произошли беспорядки.

"Я могу подтвердить, что она это планирует, но когда именно - пока неизвестно", - сказала У.Деммер журналистам в среду. Она отказалась сообщить какие-либо детали предстоящей поездки.

"Детали можно сказать только когда, когда будет назначена дата поездки", - сказала представитель кабинета министров.

В Хемнице 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, по городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Ситуация получила большой общественный резонанс. По делу об убийстве уже задержаны два подозреваемых, третий объявлен в розыск - накануне был выдан ордер на его задержание, но выяснилось, что мужчина "покинул место жительства".