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Дальнее зарубежье 05.09.2018 16:44

Великобритания примет все меры, чтобы подозреваемые по делу Скрипалей предстали перед британским судом - Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон предпримет все меры, чтобы найти двух мужчин, подозреваемых в организации отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

"Стоит кому-то из этих людей выехать за пределы России, мы предпримем все возможные шаги, чтобы задержать их, чтобы экстрадировать их, чтобы они предстали перед судом здесь в Великобритании", - сказала Т.Мэй, выступая в британском парламенте.

При этом британский премьер отметила, что дело об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко говорит о "бесполезности" официальных запросов, направляемых в Россию об экстрадиции лиц, подозреваемых в преступлениях.

"Эта химическая атака на нашей земле - лишь эпизод широкомасштабных действий России, которая постоянно пытается подорвать нашу безопасность и безопасность наших партеров по всему миру", - сказала она.

Ранее в среду британская полиция назвал имена двух россиян - Александра Петрова и Руслана Боширова, которые обвиняются в заговоре с целью убийства экс-сотрудника ГРУ С.Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению британских следователей, эти имена являются псевдонимами.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МЭЙ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, НАКАЗАНИЕ


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