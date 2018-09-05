Киев может отказаться от перехода на летнее время, если такое решение примут в ЕС

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины намерено инициировать отмену перехода на летнее время, если аналогичное решение примет Европейский Союз.
"В случае принятия ЕС решения об отмене перехода на летнее время, Минэкономразвития обратится в кабинет министров Украины о возможности внесения соответствующих изменений в порядок исчисления времени на территории Украины", - сообщили агентству в пресс-службе МЭРТ.
При этом пресс-служба уточнила, что экономическое обоснование ежегодного перехода на летнее время и информация об изменениях потребления электроэнергии от перехода на летнее время в Минэкономразвития отсутствуют.
Как сообщалось, Европейская комиссия готова к рассмотрению вопроса о ситуации с переходом на летнее время.
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