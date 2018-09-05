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Регион 05.09.2018 17:00

В Москве ожидают откровенного разговора Путина и Пашиняна по накопившимся вопросам - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября в Москве обсудят накопившиеся вопросы в откровенном разговоре, в том числе совместную работу в ОДКБ и ЕврАзЭС, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве.

Он напомнил, что о проведении встречи В.Путин и Н.Пашинян договорились во время телефонного разговора 16 августа. "Собственно, она и будет проводиться в субботу, 8 сентября", - сказал он.

Помощник главы государства напомнил, что В.Путин и Н.Пашинян встречались 14 мая в Сочи, а затем премьер-министр Армении приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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