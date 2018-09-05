В Москве ожидают откровенного разговора Путина и Пашиняна по накопившимся вопросам - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 сентября в Москве обсудят накопившиеся вопросы в откровенном разговоре, в том числе совместную работу в ОДКБ и ЕврАзЭС, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Много вопросов накопилось, как у нашей стороны, так и у армянской, поэтому мы ожидаем откровенного, серьезного разговора по всем вопросам, которые касаются как двустороннего сотрудничества, так и совместной работы в международных органах, имеются в виду ЕврАзЭС и ОДКБ", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в Москве.
Он напомнил, что о проведении встречи В.Путин и Н.Пашинян договорились во время телефонного разговора 16 августа. "Собственно, она и будет проводиться в субботу, 8 сентября", - сказал он.
Помощник главы государства напомнил, что В.Путин и Н.Пашинян встречались 14 мая в Сочи, а затем премьер-министр Армении приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу.
Премьер-министр Румынии совершит визит в Азербайджан
Баку и Исламабад продолжат совместные шаги для укрепления стратегического партнерства – президент Алиев
Нерешенный карабахский конфликт является угрозой для мира и безопасности в регионе – глава МИД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
Токио упрощает визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД Японии
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»