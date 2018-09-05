Пресс-релиз

11 сентября в Российском информационно-культурном центре состоится открытие встреча с членами Общественного объединения жителей блокадного Ленинграда и открытие тематической фотовыставки, приуроченные ко Дню памяти жертв Ленинградской блокады.

Начало – в 12:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



