Трубоукладочное судно Solitaire (принадлежит швейцарской Allseas) начало работы по укладке газопровода "Северный поток 2" в Финском заливе, сообщила проектная компания строительства газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 (100%-ное дочернее общество "Газпрома").

"Судно будет выполнять работы по укладке труб круглосуточно и без выходных. Для поддержания необходимого запаса труб транспортные суда будут доставлять 12-метровые трубы весом 24 тонны для строительства газопровода "Северный поток - 2" на трубоукладочное судно из ближайшего логистического центра (Котка или Ханко)", - говорится в сообщении.

"Все меры по обеспечению безопасности в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) согласованы с Транспортным агентством Финляндии и пограничной службой. Трубоукладочные работы выполняются в соответствии с условиями национальных разрешений под контролем национальных органов власти", - подчеркивает NS 2.

Как сообщалось, NS2 получил разрешения всех приграничных стран на прокладку газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год, кроме Дании (РФ, ФРГ, Финляндия и Швеция). Решение датских чиновников ожидается еще с апреля. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в июне заявил, что предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень.

"Газпром" намеревался начать укладку морского газопровода летом, не имея на руках разрешения на укладку в территориальных водах Дании.

Как пояснял финансовый директор компании Пол Коркоран, "если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании".

10 августа Nord Stream 2 предложил Дании альтернативный маршрут, но подчеркнул, что продолжит согласование обеих трасс. По сообщению Nord Stream 2 AG, альтернативный маршрут пройдет уже не в территориальных водах, а в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм.

В "Газпроме" уверены, что удлинение маршрута не задержит сроки строительства газопровода и, возможно, даже не вызовет его удорожания.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.