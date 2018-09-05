Путин обсудит с Пашиняном вопросы союзнических отношений РФ и Армении, сотрудничество на евразийском пространстве - Кремль

В субботу, 8 сентября состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом, подтвердили в пресс-службе Кремля.
"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - отмечается в сообщении.
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