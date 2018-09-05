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Регион 05.09.2018 17:30

Путин обсудит с Пашиняном вопросы союзнических отношений РФ и Армении, сотрудничество на евразийском пространстве - Кремль

В субботу, 8 сентября состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом, подтвердили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]