Путин обсудит с Пашиняном вопросы союзнических отношений РФ и Армении, сотрудничество на евразийском пространстве - Кремль

В субботу, 8 сентября состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном, который будет находиться в Москве с рабочим визитом, подтвердили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-армянских союзнических отношений, а также сотрудничества в интеграционных объединениях на евразийском пространстве", - отмечается в сообщении.