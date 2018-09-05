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Регион 05.09.2018 17:32

Путин и Эрдоган 7 сентября детально обговорят ситуацию, сложившуюся в Сирии - Ушаков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в ходе двусторонних переговоров обсудят ситуацию в Сирии, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Их встреча пройдет "на полях" трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране, пояснил Ю.Ушаков журналистам в преддверии саммита.

"У нас контакты очень интенсивные на высшем уровне. (...) Будут обсуждены различные вопросы двустороннего сотрудничества, и, естественно, углубленный проговор ситуации на сирийской площадке", - сказал помощник президента.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]