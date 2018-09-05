Путин и Эрдоган 7 сентября детально обговорят ситуацию, сложившуюся в Сирии - Ушаков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в ходе двусторонних переговоров обсудят ситуацию в Сирии, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Их встреча пройдет "на полях" трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране, пояснил Ю.Ушаков журналистам в преддверии саммита.

"У нас контакты очень интенсивные на высшем уровне. (...) Будут обсуждены различные вопросы двустороннего сотрудничества, и, естественно, углубленный проговор ситуации на сирийской площадке", - сказал помощник президента.