Путин и Эрдоган 7 сентября детально обговорят ситуацию, сложившуюся в Сирии - Ушаков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в ходе двусторонних переговоров обсудят ситуацию в Сирии, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Их встреча пройдет "на полях" трехстороннего саммита РФ-Иран-Турция в Тегеране, пояснил Ю.Ушаков журналистам в преддверии саммита.
"У нас контакты очень интенсивные на высшем уровне. (...) Будут обсуждены различные вопросы двустороннего сотрудничества, и, естественно, углубленный проговор ситуации на сирийской площадке", - сказал помощник президента.
Премьер-министр Румынии совершит визит в Азербайджан
Баку и Исламабад продолжат совместные шаги для укрепления стратегического партнерства – президент Алиев
Нерешенный карабахский конфликт является угрозой для мира и безопасности в регионе – глава МИД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
Токио упрощает визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД Японии
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»