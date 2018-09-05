Путин 12 сентября обсудит с премьером Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин "на полях" Восточного экономического форума 12 сентября обсудит ситуацию на Корейском полуострове с премьер-министром Республики Корея в преддверии встречи лидеров двух Корейских государств, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Президент примет премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ён. Очевидно, будут обсуждены в первую очередь вопросы, касающиеся реализации договоренностей, а их было много, которые достигнуты во время госвизита президента Кореи в Россию 21-23 июня", - сказал Ю.Ушаков журналистам.

По его словам, будут обсуждаться вопросы экономики и политики. "Естественно, (будет обсуждаться - ИФ) ситуация на Корейском полуострове в преддверии контакта руководителей Южной и Северной Кореи", - сказал Ю.Ушаков.