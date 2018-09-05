Путин 12 сентября обсудит с премьером Южной Кореи ситуацию вокруг КНДР - Ушаков

Президент РФ Владимир Путин "на полях" Восточного экономического форума 12 сентября обсудит ситуацию на Корейском полуострове с премьер-министром Республики Корея в преддверии встречи лидеров двух Корейских государств, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Президент примет премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ён. Очевидно, будут обсуждены в первую очередь вопросы, касающиеся реализации договоренностей, а их было много, которые достигнуты во время госвизита президента Кореи в Россию 21-23 июня", - сказал Ю.Ушаков журналистам.
По его словам, будут обсуждаться вопросы экономики и политики. "Естественно, (будет обсуждаться - ИФ) ситуация на Корейском полуострове в преддверии контакта руководителей Южной и Северной Кореи", - сказал Ю.Ушаков.
Президент Алиев прибыл с визитом в Хорватию
Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана
Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД
Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики
Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн
Физической активности не хватает 28% населения мира - ВОЗ
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»