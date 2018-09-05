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Дальнее зарубежье 05.09.2018 19:45

Дата визита Ким Чен Ына в Россию пока не определена, со стороны Пхеньяна нет соответствующих сигналов - Кремль

Согласованных дат визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию пока нет, со стороны КНДР на данный момент не поступало соответствующего сигнала, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Приглашение передано. Я бы сказал, что такой реакции, которая нам бы позволяла объявить о датах визита, такой реакции пока еще не поступало", - сказал Ю.Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, получен ли ответ от Северной Кореи по приглашению Ким Чен Ыну посетить Россию.

По его словам, на различных уровнях российская и северокорейская сторона обсуждали перспективы визита. "Теоретическая, конечно, есть (возможность визита Ким Чен Ына в Россию - ИФ). Возможность визита обсуждалась, было передано приглашение, и мы с корейскими представителями на различных уровнях беседовали на этот счет. Но дата не определена, четкого ответа с корейской стороны пока не поступило", - сказал Ю.Ушаков.

При этом на вопрос, может ли Ким Чен Ын посетить Владивосток во время экономического форума, он ответил отрицательно.

Кроме того, Ю.Ушаков не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли теоретическая возможность посещения президентом РФ Северной Кореи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]