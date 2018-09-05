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ТЭК 05.09.2018 17:36

"КазТрансГаз" надеется на мировое соглашение с Грузией по поводу газораспределительных активов в Тбилиси

Правительство Грузии и АО "КазТрансГаз" (КТГ) предпринимают попытки мирно урегулировать спор о статусе "КазТрансГаз - Тбилиси", сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" заместитель генерального директора по экономике и финансам КТГ Даир Кушеров.

"Грузинская и казахстанская стороны предпринимают усилия по мирному разрешению спора", - сказал Д.Кушеров. Детали он сообщить отказался, сославшись на необходимость соблюдать конфиденциальность в условиях ведущегося арбитражного разбирательства.

КТГ приобрел активы находящейся в режиме банкротства тбилисской газораспределительной компании АО "Тбилгаз" за $12,5 млн в мае 2006 года, после чего она сменила название на "КазТрансГаз-Тбилиси". Однако в мае 2009 года Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии (GNERC) назначила в компании специального управляющего с полномочиями генерального директора из-за накопившейся у "КТГ-Тбилиси" задолженности в размере 80 млн лари (примерно $50 млн по курсу на отчетную дату). Из этой суммы 68 млн лари составлял долг перед государственным АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC). Кутаисский городской суд по ходатайству GNERC утвердил решение регулятора.

В 2014 году КТГ сообщил об урегулировании спора на межправительственном уровне. Согласно информации казахстанской компании, в Тбилиси в ходе очередного заседания казахстанско-грузинской межправительственной комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству было подписано мировое соглашение между "КазТрансГаз" и Банком Грузии, в соответствии с которым был списан долг "КазТрансГаз-Тбилиси" в размере $10 млн по штрафам и процентам. Кроме того, как сообщал КТГ, правительства двух стран договорились о реструктуризации долга "дочки" перед министерством финансов Грузии в размере $34 млн.

Позднее, тем не менее, начались новые разбирательства. В 2015 году КТГ сообщила, что международная юридическая фирма Baker & McKenzie по ее поручению направила грузинской стороне предарбитражное письмо с предложением начать переговоры по урегулированию спора, возникшего в связи с инвестициями в "КазТрансГаз-Тбилиси", вложенными КТГ в 2006-2009 годах.

В апреле 2017 года КТГ подала иск к правительству Грузии в Лондонский международный арбитражный суд с требованием вернуть контроль над "КазТрансГаз-Тбилиси", а также компенсировать понесенный тбилисской "дочкой" ущерб. Сумма иска составляет $180 млн, из которых $130 млн - инвестиции КТГ, а в $50 млн оценивается материальный урон, понесенный за годы отстранения от управления компанией.

Позднее КТГ все же решила избавиться от этого актива. 20 марта 2018 года совет директоров КТГ принял решение продать "КазТрансГаз-Тбилиси" Грузинской индустриальной группе (GIG) за $40 млн. В свою очередь грузинский регулятор в том же месяце продлил срок полномочий специального управляющего до 1 января 2019 года.

"КазТрансГаз" - национальный оператор Казахстана в сфере газа и газоснабжения. В состав группы компаний входят добывающие, транспортирующие и реализующие газ и продукты его переработки предприятия и организации.

GIG является крупнейшим в Грузии холдингом, в бизнес-портфель входят добыча угля, производство электроэнергии, реализация природного газа, логистика, девелопмент и другие направления.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗТРАНСГАЗ, ГРУЗИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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