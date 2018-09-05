Лидеры РФ, Ирана, Турции обсудят на саммите обстановку в Сирии, в частности в Идлибе - Ушаков

На саммите РФ-Иран-Турция в Тегеране 7 сентября будут обсуждены вопросы текущей ситуации в Сирии и урегулирования в этой стране, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В Тегеране, естественно, будут обсуждены вопросы текущей ситуации в Сирии, меры по долгосрочному урегулированию, конкретные мероприятия в контексте борьбы с терроризмом будут рассмотрены, вопросы налаживания процесса нормализации обстановки на земле", - сказал Ю.Ушаков журналистам в преддверии саммита.
По его словам, как ожидается, в частности лидеры "уделят большое внимание ситуации в зоне деэскалации в Идлибе". Там, напомнил Ю.Ушаков, "сосредоточены остатки террористов из "Исламского государства" (запрещена в РФ) и особенно из "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в РФ)".
"В последнее время боевики там активизировались, (осуществляются) многочисленные обстрелы, атаки беспилотников с самодельными взрывными устройствами, в том числе в отношении российской базы", - сказал Ю.Ушаков.
Кроме того, добавил он, лидеры обсудят ситуацию "с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия".
"Также (будут обсуждены) усилия по выполнению решений состоявшегося в Сочи в январе Конгресса сирийского национального диалога, имеется в виду, прежде всего, запуск работы Конституционного комитета в Женеве", - сказал Ю.Ушаков.
На повестке дня саммита будут и вопросы восстановления мирной жизни в Сирии, гуманитарного содействия этой стране, добавил Ю.Ушаков.
Ю.Ушаков рассказал о порядке проведения мероприятия.
"Вначале трехсторонняя встреча, несколько слов лидеры скажут для журналистов "для затравки", а потом уже пойдет закрытая дискуссия, будет принято совместное заявление по итогам дискуссии. Лидеры выступят со своими оценками состоявшегося обсуждения перед представителями СМИ", - сказал Ю.Ушаков.
"На полях" саммита В.Путин проведет ряд двусторонних встреч, добавил Ю.Ушаков.
"Тегеран будет площадкой для двусторонних переговоров: мы планируем для нашего президента три двусторонние встречи - с верховным руководителем Ирана аятоллой Хаменеи, отдельные переговоры с президентом Хасаном Рухани, и отдельный контакт с президентом Турции Эрдоганом", - сказал Ю.Ушаков.
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