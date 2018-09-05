Пресс-релиз

С 7 по 14 сентября в Баку будет проходить «Неделя российских фильмов в Азербайджане», организованная при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.
Программа включает фильмы различных жанров, ставшие лидерами проката, призерами национальных и международных кинофестивалей.
Расписание показов:
Киноцентр «Низами»
7 сентября – фильм «Черновик», режиссер С.Мокрицкий, 2018 г., вход по пригласительным билетам, начало в 19.00.
8 сентября – фильм «Килиманджара», режиссер С.Калужанов, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.
9 сентября – фильм «Тренер», режиссер Д.Козловский, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.
10 сентября – фильм «Салют-7», режиссер К.Шипенко, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.
Центр современного искусства «Yarat»
11 сентября – фильм «Подбросы», режиссер И.Твердовский, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
12 сентября – фильм «Дядя Саша»», режиссер А.Гордон, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
13 сентября – фильм «Кровь», режиссер А.Темников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
14 сентября – фильм «Лето», режиссер К.Серебренников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.
Все фильмы будут показаны на русском языке без субтитров.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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