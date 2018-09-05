Пресс-релиз

С 7 по 14 сентября в Баку будет проходить «Неделя российских фильмов в Азербайджане», организованная при поддержке Посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике.

Программа включает фильмы различных жанров, ставшие лидерами проката, призерами национальных и международных кинофестивалей.

Расписание показов:

Киноцентр «Низами»

7 сентября – фильм «Черновик», режиссер С.Мокрицкий, 2018 г., вход по пригласительным билетам, начало в 19.00.

8 сентября – фильм «Килиманджара», режиссер С.Калужанов, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

9 сентября – фильм «Тренер», режиссер Д.Козловский, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

10 сентября – фильм «Салют-7», режиссер К.Шипенко, 2018 г., вход свободный, начало в 18.30.

Центр современного искусства «Yarat»

11 сентября – фильм «Подбросы», режиссер И.Твердовский, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

12 сентября – фильм «Дядя Саша»», режиссер А.Гордон, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

13 сентября – фильм «Кровь», режиссер А.Темников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

14 сентября – фильм «Лето», режиссер К.Серебренников, 2018 г., вход свободный, начало в 19.00.

Все фильмы будут показаны на русском языке без субтитров.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель Представительства Россотрудничества в Азербайджанской Республике В.П. Денисов