До 7 тысяч сирийских беженцев в ближайшее время могут вернуться на родину из Ливана - Минобороны РФ

Москва. 5 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В настоящее время готовится отправка большой группы сирийских беженцев с территории Ливана, сообщил в среду начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Их численность может составить до 7 тысяч человек", - уточнил он на совместном заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР.

М.Мизинцев констатировал, что "ливанские органы власти заинтересованы в продолжении совместной активной работы по возвращению сирийцев к местам довоенного проживания".

Он потребовал обеспечить бесперебойное и полноценное функционирование развернутых пунктов пропуска на сирийско-ливанской границе.

В ходе совещания представитель МЧС РФ Тихон Баздырев проинформировал, что 4 сентября рейсом самолета Ил-76 МЧС России в г.Латакия доставлен груз гуманитарной помощи из запасов Росрезерва общим весом 34 тонны. В его состав вошли 10-местные палатки, одеяла, комплекты посуды, мука, рис, говядина тушеная и растительное масло.

Груз был передан Сирийскому обществу Красного Полумесяца при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. Получатель груза был определен руководством Сирии.

Представитель Минэкономразвития РФ Ренат Борануков сообщил, что в январе-июне 2018г. товарооборот России с Сирией относительно аналогичного периода 2017 года увеличился на 25,3% и составил $226,7 млн. Создана постоянная Российско-Сирийская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Председатель Российской части Комиссии - заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

Со своей стороны М.Мизинцев констатировал, что "многие западные страны заняли неконструктивную позицию в отношении действий Дамаска по возвращению беженцев". "В результате подобных действий на сегодня практически отсутствует финансирование со стороны мирового сообщества", - отметил он.

По его словам, "международные гуманитарные организации активно включились в работу по оказанию помощи сирийским беженцам, но вынуждены действовать с учетом мнений стран-доноров, которые стремятся использовать ситуацию с мигрантами для достижения собственных внутри- и внешнеполитических целей".

Он привел данные, согласно которым даже по самым скромным оценкам для содержания одного миллиона сирийских беженцев, находящихся в европейских странах, ежегодно тратится более $16 млрд. Тогда как для финансирования всего процесса возвращения 1,7 млн беженцев, готовых уже сейчас вернуться в Сирию, необходимо выделение в течение трех лет только $12 млрд.