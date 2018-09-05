Азербайджан и Россия могут довести мощности передачи электроэнергии до 600 МВт – глава Минэкономики

Строительство второй межгосударственной ЛЭП «Яшма-Дербент» позволит довести мощность передачи электроэнергии между Азербайджаном и Россией до 600 МВт, считает министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«Строительство второй 330-киловольной межгосударственной ЛЭП «Яшма-Дербент» позволит увеличить существующую мощность передачи электроэнергии до 600 МВт. Это внесет свой вклад как в развитие энергокоридора Россия-Азербайджан-Иран, так и в обеспечение энергобезопасности Азербайджана и России», - сказал Ш.Мустафаев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
Министр отметил, что деятельность энергосистем двух стран обсуждалась на встрече в параллельном режиме обсуждалась на президентов Азербайджана и России 1 сентября в Сочи.
«При этом особо обсуждался вопрос строительства второй 330-киловольной межгосударственной ЛЭП «Яшма-Дербент», - отметил он.
Ш.Мустафаев добавил, что Азербайджан "придает особое значение сотрудничеству с Россией в сфере энергетики.
Н.Аббасова
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