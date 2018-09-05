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СНГ 05.09.2018 20:29

Инструкторы Армии США с группой узбекских военных отработали навыки ведения операций в горах Туркестанского хребта

Инструкторы Сухопутных войск США из подразделений Центрального командования ВС США обменялись с опытом по ведению боевых действий в горной местности с военнослужащими Узбекистана, сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

В сообщении говорится, что тренировки прошли на военном полигоне "Фориш" Джизакской области Узбекистана.

"В ходе пятидневного мероприятия шесть инструкторов Центра сухопутных войск ВС США по подготовке личного состава к боевым действиям в северных регионах и 14 военнослужащих ВС Узбекистана поделились опытом в сфере организации работы и проведения процедур, связанных с ведением операций в горной местности", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что военнослужащие США и Узбекистана отработали методы альпинистской подготовки.

По данным пресс-службы, занятия включали в себя "различные методы восхождения и спуска, использование вспомогательных механических устройств, устройство навесной переправы и методы безопасной эвакуации пострадавших в труднопроходимой местности".

Как американские, так и узбекские военные заявили, что обмен был очень полезен, они очень заинтересованы в проведении подобных мероприятий в будущем, отметили в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Центральное командование ВС США (USCENTCOM) - единое боевое командование в составе ВС США, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Ближнего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, ВОЕННЫЕ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]