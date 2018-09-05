Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД

Азербайджан назначит нового сопредседателя совместной госкомиссии по экономическому сотрудничеству с Японией, заявил премьер-министр Новруз Мамедов.

Ранее сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны являлся вице-премьер Абид Шарифов, который не вошел в состав нового правительства Азербайджана, сформированного в апреле 2018 года.

Н.Мамедов в среду провел встречу с главой МИД Яопнии Таро Коно.

"Премьер отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Японией в сферах энергетики, инвестиций, здравоохранения, защиты окружающей среды и др., подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в других направлениях. Он добавил, что для Азербайджана экономическое сотрудничество с Японией является одним из приоритетных и в настоящее время азербайджанская сторона ведет работу по назначению нового сопредседателя госкомиссии с Японией", - отмечается в сообщении кабинета министров.

Премьер также призвал компании из Японии к деятельности в промышленных парках в Азербайджане.

Т.Коно, в свою очередь, добавил, что Япония с 1 октября 2018 года будет применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана.

В последний раз совместная госкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией собиралась 23 февраля 2017 года в Баку.

А.Азизов