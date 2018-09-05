Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД

Азербайджан назначит нового сопредседателя совместной госкомиссии по экономическому сотрудничеству с Японией, заявил премьер-министр Новруз Мамедов.
Ранее сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны являлся вице-премьер Абид Шарифов, который не вошел в состав нового правительства Азербайджана, сформированного в апреле 2018 года.
Н.Мамедов в среду провел встречу с главой МИД Яопнии Таро Коно.
"Премьер отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Японией в сферах энергетики, инвестиций, здравоохранения, защиты окружающей среды и др., подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в других направлениях. Он добавил, что для Азербайджана экономическое сотрудничество с Японией является одним из приоритетных и в настоящее время азербайджанская сторона ведет работу по назначению нового сопредседателя госкомиссии с Японией", - отмечается в сообщении кабинета министров.
Премьер также призвал компании из Японии к деятельности в промышленных парках в Азербайджане.
Т.Коно, в свою очередь, добавил, что Япония с 1 октября 2018 года будет применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана.
В последний раз совместная госкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией собиралась 23 февраля 2017 года в Баку.
А.Азизов
Премьер-министр Румынии совершит визит в Азербайджан
Баку и Исламабад продолжат совместные шаги для укрепления стратегического партнерства – президент Алиев
Нерешенный карабахский конфликт является угрозой для мира и безопасности в регионе – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане расширят электронные услуги в сфере труда, занятости и соцзащиты
Азеригаз в январе-августе газифицировал около 350 многоэтажных жилых домов
Токио упрощает визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД Японии
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Евросоюз предлагает Великобритании тесное сотрудничество в области безопасности после Brexit - Барнье
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Узбекистан и Египет договорились о сотрудничестве в сфере туризма и образования
Германия рассчитывает, что саммит Россия-Иран-Турция станет вкладом в мирное решение сирийского конфликта - представитель правительства
Тереза Мэй заявляет, что Британия будет выступать за расширение европейских санкций против РФ
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Азербайджане дети стали больше интересоваться онлайн-покупками и новостными ресурсами
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»