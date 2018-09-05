Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 18° 28° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 29°

Бизнес и законодательство 05.09.2018 18:01

Япония начнет с 1 октября применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана – глава МИД

Азербайджан назначит нового сопредседателя совместной госкомиссии по экономическому сотрудничеству с Японией, заявил премьер-министр Новруз Мамедов.

Ранее сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны являлся вице-премьер Абид Шарифов, который не вошел в состав нового правительства Азербайджана, сформированного в апреле 2018 года.

Н.Мамедов в среду провел встречу с главой МИД Яопнии Таро Коно.

"Премьер отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Японией в сферах энергетики, инвестиций, здравоохранения, защиты окружающей среды и др., подчеркнул наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в других направлениях. Он добавил, что для Азербайджана экономическое сотрудничество с Японией является одним из приоритетных и в настоящее время азербайджанская сторона ведет работу по назначению нового сопредседателя госкомиссии с Японией", - отмечается в сообщении кабинета министров.

Премьер также призвал компании из Японии к деятельности в промышленных парках в Азербайджане.

Т.Коно, в свою очередь, добавил, что Япония с 1 октября 2018 года будет применять упрощенный визовый режим для граждан Азербайджана.

В последний раз совместная госкомиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией собиралась 23 февраля 2017 года в Баку.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, МПК, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]