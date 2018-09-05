Премьер-министр Румынии совершит визит в Азербайджан

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ совершит вскоре визит в Азербайджан.

«В.Дэнчилэ планирует совершить визит в Азербайджан в ближайшее время»,- сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что об этом было заявлено в ходе азербайджано-румынской межмидовской встрече в Бухаресте.

«Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов 3-5 сентября в Бухаресте провел межмидовские политические консультации с вице-премьером Румынии по вопросам реализации стратегического партнерства Аной Бричал, главой МИД Теодором Мелешкану и его заместителем Данутсом Некулаеску»,- говорится в сообщении МИД.

По сообщению внешнеполитического ведомства, одним из обсуждаемых вопросов также было открытие прямого авиасообщения Баку-Бухарест.

«В ходе консультаций была подчеркнута важность расширения экономического сотрудничества. Был обсужден проект международного транспортного коридора Черное море – Каспийское море осуществление авиарейса Бухарест-Баку румынской компанией TAROM», - говорится в сообщении.

Помимо этого, по сообщению МИД, стороны отметили, что председательство Румынии в первой половине 2019 года в Совете Европейского Союза будет плодотворным с точки зрения углублениям укрепления отношений ЕС-Азербайджан.

Наряду с этим, собеседники подчеркнули важность проведения необходимых работ для расширения сотрудничества в ненефтяном секторе, сфере экономики, АПК, инфраструктуры, информационных технологий, туризма.

«В ходе встречи румынская сторона подчеркнула поддержку урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана»,- говорится в сообщении.

Ф.Исазаде