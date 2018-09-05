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Внешняя политика 05.09.2018 18:42

Баку и Москва эффективно сотрудничают в борьбе с транснациональной преступностью – глава МВД Азербайджана

Глава МВД Азербайджана Рамиль Усубов отмечает эффективность сотрудничества с российскими коллегами в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом.

Р.Усубов в среду принял нового посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова, отмечается в сообщении ведомства.

"Р.Усубов отметил, что министерства внутренних дел двух стран тесно сотрудничают. По его словам, между ведомствами налажена эффективная деятельность в сфере борьбы с преступностью, в том числе с транснациональной преступностью, борьбы с терроризмом, оборотом наркотиков, нелегальной миграцией, торговлей людьми", - отмечается в информации.

Кроме этого, МВД Азербайджана и РФ успешно сотрудничают в вопросах подготовки кадров.

М.Бочарников, в свою очередь, подчеркнул, что готов содействовать расширению азербайджано-российских связей во всех сферах.

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, МВД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]