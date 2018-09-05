Москва и Анкара принимают меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения в Идлибе - МИД РФ

Россия тесно координирует свои действия в Идлибе с турецкой стороной, чтобы избежать жертв среди мирного населения, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения", - говорится в комментарии М.Захаровой, размещенном на сайте российского дипведомства в связи с ситуацией в Идлибе.