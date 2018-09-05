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Дальнее зарубежье 05.09.2018 19:03

Москва и Анкара принимают меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения в Идлибе - МИД РФ

Россия тесно координирует свои действия в Идлибе с турецкой стороной, чтобы избежать жертв среди мирного населения, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Москва работает в тесной координации с турецкой стороной, с которой совместно принимаются меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения", - говорится в комментарии М.Захаровой, размещенном на сайте российского дипведомства в связи с ситуацией в Идлибе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИД, ИДЛИБ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]